Bertolucci: "Abate al posto di Pioli? Con tutto il rispetto, sarebbe un salto nel buio. Molti si sono bruciati così"

vedi letture

Paolo Bertolucci, ex tennista, è intervenuto ieri sera a Sky Calcio Club in merito alla grandissima vittoria di Jannik Sinner all'Australian Open. Bertolucci si è anche espresso sul Milan, imbeccato da Fabio Caressa, per esprimere un suo giudizio sulla situazione Pioli. Ecco le sue parole sull'allenatore del Milan: "Non è che sono pro Pioli, non sono in grado di giudicare questo. Dico solo che se la società non è soddisfatta e vuole cambiare, farlo a gennaio è follia pura, per prendere chi? Pioli out, ok, ma dimmi chi in. Mi devi fare dei nomi".

Bertolucci ha parlato della possibilità Abate: "Con tutto il rispetto, Abate era un po' un salto nel buio, poteva andare anche bene eh, tanti si sono bruciati così però. Ora hanno 3/4 mesi in questo periodo per programmare ed eventualmente cambiare. C'è molto malcontento tra la tifoseria sicuramente. Io sono amico, faccio poco testo, sono di parte. Ho voluto conoscere tre allenatori, non sono all'altezza del loro valore, quindi non li giudico: Ranieri, Ancelotti e Pioli, secondo me sono tre signori".