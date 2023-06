Bertolucci: "Eravamo i migliori: ora ci saccheggiano come e quando vogliono"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Bertolucci, fortunato ex tennista italiano e appassionato tifoso del Milan, con un suo tweet ha espresso il suo parere su tutta la situazione legata al trasferimento imminente di Tonali in Premier League per una cifra complessiva di 80 milioni di euro: "Molti credono ancora che arrivi il mecenate e che in quanto tifosi debbano avere giocatori bandiera. Questo mondo non esiste più. Eravamo il campionato migliore, i top venivano qui. Adesso ci saccheggiano come e quando vogliono. Questa è la tremenda realtà"