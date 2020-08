Bertolucci: "Interverrei sulla fascia destra. Ibra? Sono tranquillo, sta bene a Milano"

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso rossonero, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha parlato del momento del Milan: "Gli ultimi due mesi sono stati belli per il Milan, c'è da capire quanto ci sia stato di vero visto il campionato anomalo. Speriamo ora ci siano due-tre innesti e che la squadra torni in alto. Interverrei certamente sulla fascia destra. Ho fiducia in Maldini. Su Ibra sono tranquillo che possa restare, a Milano si trova bene. E' un giocatore unico".