Bertolucci: "Milan competitivo come non lo era da 8-10 anni. Ibra fantastico"

Intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso milanista, ha parlato così del Milan e di Ibrahimovic: "Se potrebbe essere un anno eccezionale per il Milan? Lo è già. Quando la società ha investito nel mercato di gennaio vuol dire che ci credono, e non solo nella Champions, ci credono di più. E' un Milan competitivo come non lo era da 8-10 anni. Ibra? Atleti come Ibra e Brady sono fenomeni, gente che ha poco di normale che per fortuna allungando la carriera ci danno possibilità di ammirarli ancora. Ibra è fantastico, attenzione massima verso le cose più piccole, saper ascoltare il proprio fisico è basilare".