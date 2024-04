Bertolucci scherza: "Milan con Sinner o Djokovic. Roma con chi? Panatta o Cobolli?"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 direttamente dal MC County Club di Montecarlo, Paolo Bertulocci ha parlato della sfida in programma domani sera a San Siro fra il Milan e la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

A livello tennistico, Milan-Roma, che match oggi sarebbe, fra quali tennisti?

"Oggi al momento sarebbe impari, nel senso che oggi il Milan potrebbe schierare, così, in formazione, poi dopo ci sarà un allenatore che sceglierà, o Sinner o Djokovic. Dall'altra parte, non so, chi c'è? Cobolli, Panatta, no? Non mi sembra il caso (ride ndr). Lasciamolo così com'è. Al momento è impari, quindi è meglio che se lo giocano sul campo di calcio".