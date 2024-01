Bertolucci su Pulisic: "Mi piace: apprezzo la sua serietà"

Paolo Bertolucci è un noto ex tennista e commentatore di tennis ma è anche un grande tifoso del Milan, che questa sera sfiderà la Roma del suo amico ed ex tennista Adriano Panatta. Questa mattina Bertolucci è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato della partita di questa sera, affrontando le tematiche più importante lato Milan.

Le parole di Bertolucci su Christian Pulisic, indicato come possibile giocatore chiave della sfida: "Pulisic mi piace, è affidabile, concreto, garanzia di rendimento. Apprezzo la sua serietà, si vede che sa comportarsi e non a caso arriva da campionati esteri. Non fa sceneggiate, non perde tempo"