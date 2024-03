Bertolucci sul mercato: "Non puoi pensare di trovare soldi senza cedere nessuno"

Il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha approfittato della pausa nazionali, l'ultima di questa stagione, per fare quattro chiacchiere con l'ex tennista Paolo Bertolucci che è un noto tifoso del Milan. Nella chiacchierata, pubblicata sul canale YouTube di Pellegatti, sono stati affrontati diversi temi: dal futuro di Pioli e in più in generale quello della panchina del Milan, agli obiettivi per questo finale di stagione. Ma si è parlato anche dei giocatori che sono ritenuti incedibili e di chi dovrebbe essere il nuovo attaccante della squadra rossonera nella prossima stagione. Le parole di Bertolucci.

Il pensiero di Bertolucci sulle strategie di mercato rossonere per l'estate e sulla questione dell'incedibilità dei big: "È una questione economica. Non so se ne venderei uno, due o tre, però se arriva un’offerta vera secondo me sì perché poi con quei soldi completi la squadra. Non puoi pensare di trovare soldi senza cedere nessuno. La squadra è stata rifatta grazie alla vendita di Tonali. Poi che sia dispiaciuto a tutti sicuro, ma abbiamo preso tre giocatori che non sono stati sbagliati”.