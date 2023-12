Betis, ieri contro i Rangers in gol anche Juan Miranda. Il terzino sinistro è nel mirino del Milan

Il Betis Siviglia è stato sconfitto ieri sera 3-2 in casa dai Rangers ed è così retrocesso in Conference League (ha chiuso il Girone C di Europa League al terzo posto, farà gli spareggi per gli ottavi). In gol per la squadra spagnola è andato anche Juan Miranda, terzino sinistro che piace tanto al Milan: su assist di Borja Iglesias, il mancino spagnolo ha battuto il portiere avversario con un bel sinistro incrociato dall'interno dell'area di rigore che si è insaccato all'angolino alla sinistra di Butland.

Nelle scorse settimane, secondo alcune indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe raggiunto un accordo con Miranda che è in scadenza di contratto e dunque potrebbe sbarcare a costo zero in estate. In via Aldo Rossi, stanno però valutando la possibilità di anticipare di sei mesi il suo sbarco a Milanello, ma andrebbe trovato un accordo con il Betis che chiede un indennizzo per lasciarlo partire durante la prossima finestra di mercato invernale.