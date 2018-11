Betis-Milan, infortunio per Çalhanoglu: subito in campo Bertolacci

Al 86' di Betis-Milan, per effettuare un ripiegamento difensivo, Hakan Çalhanoglu rimane a terra dolorante. Il pallone viene messo in fallo laterale per permettere ai medici di entrare in campo: dopo aver parlato con il turco, il giocatore numero 10 chiede il cambio e viene subito sostituito da Bertolacci. Lascia il campo zoppicante, con l'ausilio dello staff medico.