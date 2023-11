Bianchin (Gazzetta): "Non penso che verrà cambiato Osti. Gli allenatori vedono male i cambi del proprio staff"

Intervenuto a Tutti Convocati, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così della situazione infortunati in casa Milan: "L'unica cosa tangibile potrebbe essere pensare di cambiare Osti (preparatore atletico del Milan, ndr), ma non penso verrà fatta questa scelta. Gli allenatori vedono male i cambi del proprio staff. Il Milan non ha una risposta chiara a questo problema"