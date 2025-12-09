Bianchin: "Nkunku sa di non essere convincente e, come Gimenez, pare prigioniero della pressione. Ma Torino gli lascia una notizia"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Christopher Nkunku: "Christo Nkunku ha giocato un primo tempo bruttissimo, sulla scia del brutto momento. Nel secondo è cresciuto e non per caso è stato più brillante quando il Milan ha vissuto il suo momento migliore, nella rimonta. Nkunku di questi tempi sembra camminare su un sottile filo psicologico: sa di non essere convincente e, come Gimenez, pare prigioniero della pressione. Torino gli lascia una notizia: Pulisic sta meglio ma il rischio è che gli esami confermino la brutta impressione su Rafa Leao, che potrebbe star fuori per un po'. Per Christo significa avere nuove chance vicino a CP11. A volte le stagioni delle punte girano cosi".

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.