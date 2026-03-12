Bianchin: "Quando è andato a duello con Pio Esposito, è uscito alla grande: De Winter ha preso fiducia"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Koni De Winter: "Il derby di domenica è stato il contrario della stagione. Il meglio è arrivato subito, all'inizio. De Winter ai primi due palloni giocati in verticale è andato aggressivo e ha respinto Bonny. Quando è andato a duello con Pio Esposito, è uscito alla grande. Da lì in avanti, ha preso fiducia e ha controllato l'area. Ha dato un brivido ai milanisti solo nel finale, quando è andato a contrasto con Esposito in area. L'Inter ha chiesto rigore, Doveri ha controllato la musica in cuffia - nessuna segnalazione da Lissone - e ha tirato dritto. Sì, Koni De Winter è stato uno dei vincitori del derby. E adesso?

E adesso il Milan può aspettare Matteo Gabbia con calma. Lui e De Winter sono centrali differenti: De Winter è elegante, Gabbia ha quello spirito-Milan che KDW non può avere. Il vantaggio di Koni è poter giocare in tre posizioni su tre: funziona anche da braccetto di destra e di sinistra. Con il Milan ai minimi termini di queste settimane, la logica dice che De Winter giocherà tutte le partite, a destra, al centro o a sinistra. Il resto, chiedetelo a Rudi Garcia. Il Belgio nella sosta giocherà ad Atlanta contro gli Stati Uniti e a Chicago contro il Messico. De Winter non è mai stato nella formazione-tipo della sua nazionale ma si è affacciato ad alto livello nel momento giusto, a tre mesi dal Mondiale. I titolari al centro ora sono Theate e Mechele, con Debast infortunato da novembre. Mettiamola così, con Nesta e Cannavaro sarebbe stato più complesso".