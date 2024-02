Bianchin sui punti deboli del Milan: "Ha spesso mancato di solidità difensiva: troppe occasioni concesse"

In vista della partita di domani sera tra Milan e Rennes, gara di andata dei playoff di Europa League che mettono in palio un posto agli ottavi di finale, il sito ufficiale del club francese ha intervistato il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin per saperne un po' di più sul Diavolo. Il collega ha parlato del Diavolo a livello storico ma anche del suo momento attuale.

Le parole di Bianchin sui punti deboli del Milan: "Il Milan spesso ha mancato di solidità difensiva. Il Milan gioca ora con Simon Kjær e Gabbia come difensori centrali, mentre i titolari, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, e il primo sostituto, Pierre Kalulu, sono infortunati. Inoltre, il Milan non ha nessun instinct killer e concede spesso occasioni agli avversari, in parte a causa dello stile di gioco. Il Milan utilizza un approccio difensivo basato sul duello, che porta a numerose riprese ma anche a grosse occasioni concesse, troppo frequenti".