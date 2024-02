Bianchin sui punti di forza del Milan: "Le stelle in attacco"

In vista della partita di domani sera tra Milan e Rennes, gara di andata dei playoff di Europa League che mettono in palio un posto agli ottavi di finale, il sito ufficiale del club francese ha intervistato il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin per saperne un po' di più sul Diavolo. Il collega ha parlato del Diavolo a livello storico ma anche del suo momento attuale.

Le parole di Bianchin sui punti di forza del Milan: "Il Milan pratica un calcio rischioso e offensivo. Le loro stelle in attacco sono la principale forza della squadra. Rafael Leão è probabilmente il miglior giocatore uno contro uno della Serie A, Olivier Giroud continua a essere un ottimo numero 9, Christian Pulisic ha un grande impatto all'interno del sistema. Ruben Loftus-Cheek ha segnato quattro gol a gennaio, Theo Hernandez è sempre una minaccia in attacco. Inoltre, la squadra ha spesso saputo reagire e riprendersi da situazioni difficili"