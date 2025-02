Bianchin sulla panchina del Milan: "É tornato a circolare il nome di Conte negli ultimi due giorni..."

Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto a "La Tripletta", il podcast settimanale della Rosea, ha parlato così di Antonio Conte e di un suo possibile futuro sulla panchina del Milan: "E' tornato un po' a circolare il nome di Antonio Conte negli ultimi due giorni. Non vuol dire nulla, però, sentite le parole dello stesso Conte che sanno un po' di rottura con il Napoli, il quadro è tornato ad avere un senso. Conte non è stato scelto dal Milan, è stato rifiutato dal Milan dopo che l'ex ct si era proposto, ma ora torna ad essere una situazione in cui entrambe le parti hanno esigenze comuni. E' ancora tutto da scrivere, il Milan deve ancora decidere chi prendere come direttore sportivo, quindi figuriamoci se hanno scelto l'allenatore. Però cominciano i primi pensieri.

Ipotesi Gasperini? Conte è più una garanzia. Mi sembra avere le carte per sistemare quello che c'è da sistemare al Milan. Gasperini è affascinante, ma ci sono dei punti di domanda come il fatto di non essere mai stato testato in un top club. L'esperienza all'Inter non la considero perchè non finita per colpa sua, ma per un gruppo di senatori che lo rifiuta dal primo giorno. Va detto che non ha avuto altre esperienze del genere. E il Milan, che ha già preso dei rischi prendendo allenatori stranieri, magari non vuole prendersi altri rischi prendendo un allenatore italiano bravissimo che però non ha mai allenato un grande club".