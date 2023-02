Biasin avverte i club italiani: "Il nostro calcio si è risvegliato? Guai a festeggiare"

Fabrizio Biasin, nel suo fondo per Libero, ha parlato dei risultati che le squadre italiane hanno conquistato in questi giorni nelle competizioni europee: "Siccome siamo italiani e ci piace esagerare...stiamo esagerando. Se fino a ieri l'altro era tutto un "quando facciamo schifo", ora, dopo le partite dell'andata degli ottavi di Champions è tutta una celebrazione. (...) È vero che con i successi di Napoli, Milan e Inter ci siamo fatti belli agli occhi del Vecchio Continente ma...calma. E calma lo diciamo per due motivi.

Il primo: erano solo partite d'andata. Il secondo motivo: se anche dovesse filare tutto liscio e dovessimo servire un clamoroso tris tricolore tra le otto grandi d'Europa, sarebbe soltanto per i meriti dei singoli club e non del calcio italiano in quanto "sistema". (...) Torneremo a brillare quando rivedremo il grano e rivedremo il grano quando "a monte" decideranno di fare squadra e il nostro prodotto sarà più appetibile all'estero e i quattrini dei diritti tv aumenteranno, quando i nostri club potranno disporre di stadi di proprietà e, di conseguenza, dei liquidi necessari per costruire squadre all'altezza che non dipendano solo dalle scommesse".