Biasin: "C'è chi ancora discute Leao. È un esterno che viene giudicato come punta"

L'editoriale di Fabrizio Biasin per TMW. Il focus del giornalista di Libero su Rafa Leao: "C’è chi ancora discute Leao. Ed è giusto, per carità. Ma, per cortesia, non attaccatelo per questioni caratteriali. Leao incide nelle gioie del Milan come pochissimi altri riescono a fare in quelle delle rispettive squadre. Se proprio ha un problema non è relativo a “quanto si impegna”, semmai a “dove si colloca sul campo”.

"Leao in questo momento è un micidiale esterno che, però, viene giudicato come una prima punta. E così facendo diventa vittima di chi giudica solo in base al numero dei gol. Parere perdibile e del tutto soggettivo: il portoghese deve decidere di avvicinarsi alla porta e deve anche diventare più egoista. Se vuole avvicinare il numero dei grandi attaccanti… banalmente deve scegliere di fare l’attaccante. E stop".