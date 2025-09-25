Biasin è sicuro: "Allegri saprà portare a Milanello tanti tanti punti"

Oggi alle 19:30
di Enrico Ferrazzi

Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Fabrizio Biasin ha parlato così del Milan di Massimiliano Allegri: "Il qui presente pelatissimo vi ammorba da tempo con le sue considerazioni sul Milan di Allegri. E quindi “anche se la rosa sembra più debole di quella dell’anno passato vedrete che con Allegri…” e “è più importante avere giocatori funzionali piuttosto che giocatori forti, soprattutto se quelli forti non sono sintonizzati” e “Rabiot, arrivato per una serie di combinazioni astrali, è il sarto perfetto per la stoffa di Max” e altre facezie assortite.

E, niente, confermo tutto: prima di inizio stagione pubblicai la mia griglia con il Milan al primo posto, non so se azzeccherò il pronostico ma continuo a pensare che Allegri saprà portare a Milanello tanti tanti punti". 