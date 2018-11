Biasin: "Fino a ieri l'altro Higuain era un dio sceso in terra, trasformarlo in un problema è esagerato"

E Higuain? Fino a ieri l’altro era iddio del calcio, sceso in terra per salvare il Milan, poi sbaglia miseramente la partita con la Juve e finisce nelle mani “delle masse”: “Higuain non è un vero campione! Sia messo agli atti!”. Poi certo, tirare un rigore contro il tuo ex compagno di squadra non è scelta geniale, ma da lì a trasformare il Pipita in un “problema” è quantomeno esagerato. O ancora il solito Gattuso. Ora, ditemi voi che cosa deve fare un cristiano a cui la iella ha tolto metà della rosa titolare: auto-schierarsi? Il suo Milan perde con i 7 volte campioni d’Italia e qua e là si torna a mormorare “sì, mah, però… magari un cambio in panchina…”. Il solito insomma.