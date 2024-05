Biasin: "Ibra, dove sei? Perché non parli? Il Milan ha bisogno di te"

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della situazione e del momento del Milan attuale. Per prima cosa ha rivolto un appello a Zlatan Ibrahimovic: "Ibra, dove sei? Perché non parli? Forse perché sei stato assunto da Red Bird come “Partner Operativo del portafoglio di investimenti nei settori sport, media e intrattenimento” e “Senior Advisor della proprietà e del senior management del Milan”? Può darsi, solo che il Milan al momento ha bisogno come il pane di un dirigente con pieni poteri operativi. Ha bisogno di te".

Il Milan però cerca anche un nuovo allenatore e su questo Biasin continua, tirando in mezzo un po' di nomi: "E di un nuovo allenatore che abbia basi solidissime. Lopetegui non può essere quest’uomo. Non perché non sia capace, tutt’altro, ma perché chi lo ha recentemente opzionato non avrebbe la forza di difenderlo. E, infatti, gli stessi protagonisti della faccenda hanno già virato su altri nomi. Il Milan sta dimostrando una debolezza che solo una decisione forte e in controtendenza può far dimenticare. Antonio Conte non è nome gradito al board rossonero per colpa dei suoi “effetti collaterali”, ma è tra i pochi che in questo momento potrebbe dar forza all’ambiente. L’alternativa che può mettere tutti d’accordo? Roberto De Zerbi. E se è vero che una clausola da 13 milioni è un discreto ostacolo da superare, è altrettanto vero che le plusvalenze multiple generate al Brighton sono un ottimo motivo per mettere da parte la paura".