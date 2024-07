Biasin: "Il Milan non ha bisogno di chissà quanti innesti, ma di poche pedine di alto livello"

Fabrizio Biasin, giornalista, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul calciomercato del Milan: "Il Milan è la squadra che più di tutte sta facendo parlar di sé e in qualche modo attira le critiche di chi la vede immobile e confusa. Prima considerazione: il problema vero non è relativo alla costruzione della squadra, ma alla comunicazione (se fai capire di volere Zirkzee, prossimo attaccante del Manchester United, lo devi portare a casa, viceversa farai passare gli altri come piani B, C, D). I rossoneri non hanno bisogno di chissà quanti innesti, ma di poche pedine di alto livello.

Ecco perché i dirigenti hanno intensificato i contatti con Morata (anzi, col suo agente Bozzo): 4 sono gli anni di contratto proposti allo spagnolo per convincerlo ad accettare la destinazione, tantissimi se si pensa alle linee guida dei fondi sui trentenni. Morata è il giocatore a cui il Milan e Fonseca vogliono affidare l’attacco e lo porteranno a Milanello. Parere personale? Ottima scelta.

Non finisce qui. L’altro obiettivo si chiama Youssouf Fofana, centrocampista classe ‘99, da tempo sul taccuino Moncada (l’accordo con il giocatore c’è già per un quinquennale da 3.5 milioni). La prima offerta al Monaco è stata di 12 milioni più bonus. Troppo pochi: bisognerà avvicinare i 20 milioni del club francese. La sensazione è che l’affare andrà in porto. E anche in questo caso farà parecchio felice Fonseca".