Biasin: "Il Milan rischia di perdere tanti punti di riferimento senza Giroud e Kjaer, e questa cosa la stanno sottovalutando"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia o raddoppia', il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Milan e dell'anti storico processo di de-italianizzazione della formazione rossonera delle ultime stagioni. Queste le sue dichiarazioni.

"Questa cosa del processo di de-italianizzazione del Milan è strana. Nel senso che c'è una proprietà che ti ha fatto capire che non sia proprio interessata a fare il nucleo italiano. Cioè un ragiomento molto più amplio su un certo tipo di scelte. Però l'idea di vedere una squadra che, per me non è un problema di italiani, è un problema di quanti giocatori capiscono cosa vuol dire calcio italiano, che è diverso. Mkhitaryan non è italiano, ma Mkhitaryan in un gruppo aiuta tantissimo a fare certe cose. Invece il Milan che perde Giroud e Kjaer, è una squadra che rischia di perdere veramente tanti punti di riferimento, e questa cosa secondo me la stanno molto sottovalutando adesso, ma siamo ancora a maggio".