Biasin: "Kessiè mostruoso. Zlatan a Sanremo? Bella scoperta"

Hai capito il Milan? La settimana sanremese poteva terminare con una mazzata non indifferente: in molti (sottoscritto compreso) pensavano che a Verona per i rossoneri sarebbero stati cavoli amari. E invece no, il Milan ha fatto quella cosa che spesso le è riuscita negli ultimi 365 giorni: ha tirato fuori una gran prestazione di squadra e ci è riuscita soprattutto grazie a giocatori che poco si sono visti in questi mesi (Kessie a parte, mostruoso). E allora non staremo qui a dire le solite cose belle su Pioli (le pensiamo), né a ribadire quanto sia stato fondamentale Ibra nella crescita del gruppo (lo svedese “c’è”, anche quando non gioca), ma su quel signore lì una cosa la diciamo. E, sì, riguarda Sanremo.

Ibra all'Ariston ha strappato qualche mezza risata, ma poca roba. Ma per il resto è stato una gran bella scoperta. Non tanto per il suo monologo il giorno della finale (bello, per carità), quanto per la sua professionalità: ha firmato un contratto, lo ha rispettato, ha scelto di dare il compenso in beneficenza (cosa non scontata anche se sei milionario), ha ringraziato l'Italia, è tornato al suo lavoro. Bravissimo.