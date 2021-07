Biasin: "Kessie vale tutti i 6 milioni di ingaggio che chiede"

Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Fabrizio Biasin ha espresso la sua riflessione sul mercato del Milan. Questo il suo pensiero: "Il Milan non si ferma più: dopo Giroud e Ballo ha annunciato anche Diaz. Torna a Milano e vestirà la maglia numero 10. Questo significa che non arriverà nessuno al posto di Cahlanoglu? Giammai, i rossoneri sperano in un colpo per completare quella zona di campo, ma non hanno ancora le idee chiare sul prescelto. Ce le hanno invece per Kessiè: alla fine il Diavolo accontenterà il giocatore (6 milioni di ingaggio). Tanti? Forse, ma li vale tutti"