Biasin: "Leao deve giocare sempre: è bene che Fonseca lo capisca"

Con la sosta che prenderà il sopravvento nei prossimi giorni, c'è spazio per fare un po' di bilanci per quanto riguarda il calcio dei club. Questo è quello che ha pensato anche Fabrizio Biasin che questa mattina nel suo Editoriale pubblicato sulle colonne di tuttomercatoweb.com ha voluto passare in rassegna i top club del nostro campionato italiano e analizzare la situazione superata la metà del girone di andata. E così BIasin ha parlato anche di Milan.

Le parole di Fabrizio Biasin sul MIlan: "Leao improvvisamente non è più un problema. Pensa te. Per il qui presente non lo è mai stato. È diventato importante anche per Fonseca che, invece, spesso e volentieri ha scelto di lasciarlo fuori. Non nelle ultime due sfide, dove il portoghese ha fatto vedere quanto può essere grande. Tra tecnico e allenatore è scoccata la scintilla? Conviveremo con questo interrogativo per due settimane, ma portiamo avanti il nostro pensiero: Leao deve giocare sempre. Se Fonseca vuole fare strada, è bene che lo capisca".