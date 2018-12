Biasin: "Milan, altalena Gattuso: da 'inadatto' a 'mister modello'"

Consentiteci di dire una cosa sul Milan. Il fatto che per una volta non ci ritroviamo a scrivere un pezzo in difesa del tecnico rossonero (apologia), ma al contrario quattro righe per celebrarlo (leccaculaggio) è la riprova che non ci eravamo sbagliati: il signorotto calabrese sa ben fare il suo mestiere. Fino a ieri l’altro abbondavano gli scettici, ora sono sempre meno (intimamente gli vuole bene pure Salvini, ne siamo convinti).

Vi diranno che è una questione del genere “è tutto merito della grinta! Hai visto che grinta? Son tutti grintosi! La grinta!” e invece no. Gattuso li fa correre, ma li fa pure ragionare e li gira tatticamente come pochi hanno fatto nel recete passato (passaggio dalla difesa “a tre” a quella a quattro” con grande naturalezza). Nel momento della difficoltà legata agli infortuni, Ringhione ha responsabilizzato le cosiddette seconde linee, ha “rianimato»” Abate (grande prestazione da centrale contro il Parma), ha aspettato e si è fidato di Bakayoko (il migliore domenica), non ha replicato alle provocazioni di chi lo ritiene inadatto nella gestione dei 90’ e, in definitiva, ha fatto quello che si richiede al cosiddetto “allenatore modello”: i fatti. Torneranno a rompergli le balle? Ovviamente sì, ma è come tirare pugni a un muro: peggio per chi si ostina.