Biasin: "Milan: il salva-tutto Ibra e la verità dietro al 'caso-telefonini'"

Il Milan di Pioli ha una media punti inferiore a quella di Giampaolo (certo, il calendario ha fatto la differenza, ma i numeri sono chiari). E i giocatori del Diavolo vengono beccati con il cellulare in mano prima della partita con il Napoli. Chissà come l'avrebbe presa Gattuso: nello spogliatoio uno come Rino serviva (anche) a quello. E poi, di grazia, possibile che in un momento come questo non ci sia qualcuno in società in grado di imporre una minima disciplina? Cioé, davvero Ibra deve venire a fare tutto (giocatore, motivatore, "acceleratore di talenti", educatore...)? Ma questo sì può chiamare Milan? Eddai...