Biasin: "Milan, la risposta di Ibra (e quella di Elliott)"

Il Milan ha festeggiato i suoi 120 anni, è stata una bellissima celebrazione, davvero. Il guaio è che la gente vorrebbe iniziare a gioire nel presente più che nel passato. Pioli sta facendo il suo dovere, la squadra (iellatissima contro il Sassuolo) ci sta provando, il problema – poi oh, ognuno la veda come vuole – è legato alla proprietà. Nessuno mette in dubbio la serietà di Elliott, ma proprio perché si tratta di “gestione seria” è evidente che fino a quando sarà il Fondo a gestire il club l’aspetto economico prevarrà su quello sportivo. Elliott vuole vendere e probabilmente ha già trovato il suo acquirente (tante le voci e altrettante le smentite su mr Louis Vuitton); il problema (non da poco) è capire “quando” avverrà il passaggio di consegne. Per dire, lo stadio: un club che non ha certezze sul futuro della sua "casa" è un club difficilmente vendibile, ma senza cessione il Milan penserà sempre ai conti e, insomma, è il caso che si acceleri il processo, viceversa "programmare" sarà sempre complicatissimo.

Ibra? Sette giorni fa scrivevamo di possibile alternativa alle “duellanti” Milan e Napoli. Ne siamo sempre convinti, anche se dal mondo rossonero arrivano frenate e ottimismo. Trattasi di strategia per spingere lo svedese a prendere la sua decisione - al momento Zlatan temporeggia - perché giocoforza diminuisce il tempo per ragionare sulle alternative.