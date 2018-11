Biasin: "Milan, la zona Champions e le indiscrezioni su Wenger"

E il Milan. Dopo la vittoria con la Samp, quella con il Genoa e quella con l’Udinese, arriva la bomba: “Wenger sarà il nuovo tecnico del Milan”. Lo scrive France Football ed entra pure nei dettagli: “Paul e Gordon Singer hanno deciso: Wenger sarà il nuovo allenatore del Milan ed avrà anche ruoli manageriali (mercato). Ancora non è chiaro quando avverrebbe l'avvicendamento con Gattuso”. E torniamo all’annoso problema che insegue i rossoneri da troppi anni a questa parte: l’unità d’intenti. Puoi vincere anche tutte le partite del mondo, ma se all’interno di un gruppo uno va da una parte e quell’altro ti sorride ma invece va dall’altra, allora non riuscirai a combinare niente di buono. I casi sono due: o in Francia hanno scritto una boiata e allora gli va elegantemente detto (“avete scritto una boiata!”) oppure così non è, e allora bisogna iniziare a dire la verità. Il bene del Milan non passa dalla guerra fredda e intestina, la storia recente è la prova più evidente.