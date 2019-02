Biasin: "Milan: Leonardo, gran doppietta"

Prima cosa: Milan. Siccome dico da un anno “Gattuso è bravo” non andrò avanti a dire “io l’avevo detto che era bravo, io, io, io!” ma farò, al contrario, ammenda. Pensavo onestamente che Leonardo avesse combinato una mezza puttanata con Paquetà e, vi dirò, anche quei 35 milioni per Piatek mi parevano esagerati. Errore maximo! Il brasiliano è calciatore-europeo più europeo di molti calciatori europei e il polacco, beh… non è che ci sia molto da aggiungere rispetto al primo gol contro l’Atalanta. E allora presento le mie umili scuse (anche se il vero capolavoro lo hanno fatto al Genoa: 4.5 milioni) e ripeto 100 volte: “Se io son qui a scrivere e non faccio il dirigentone un motivo ci sarà/ Se io son qui a scrivere e non faccio il dirigentone un motivo ci sarà/ Se io son qui a scrivere e non faccio il dirigentone un motivo ci sarà… eccetera”.