Biasin: "Milan: non è un problema di doppie punte, semmai di approfittatori (e su Ibra…)"

Gattuso ha vinto con il 4-4-2. A guardarlo bene assomigliava spesso a un 4-2-3-1, con Higuain che arretrava per dare una mano e Suso e Laxalt parecchio “alti”. Ma tutti hanno detto “eccolo lì, il 4-4-2, ci voleva tanto?”. Il 4-4-2 è “una soluzione” non “la” soluzione. Io non ci capisco una mazza, ma se nessuno al mondo si affida più a questo modulo ci sarà pure un perché, no? E tutti dicono “eh ma al Milan oggi non possono fare gli schizzinosi, questi sono i giocatori e questi devono giocare”. E probabilmente è così, ma allora bisogna capire dove sono finiti tutti gli acquisti estivi. Il dato di fatto è uno: il Milan è questo, con i suoi limiti ma anche i suoi pregi. La squadra (per i noti problemi) è stata costruita in fretta e furia e non si possono rompere troppo le balle ai dirigenti, così come non si dovrebbe mettere in discussione il tecnico dopo ogni rutto di farfalla: quando vince “è salvo”, quando perde “è fottuto”. Il Milan deve arrivare quarto, se per sbaglio domani fa risultato contro il Genoa è in linea col suo obiettivo stagionale, viceversa andrà avanti a lottare per raggiungerlo. Suonare il requiem in continuazione è pratica barbara e inutile, così come pensare che “ah, il 4-4-2 è la soluzione di tutti problemi”. Il problema (o l’unico problema) non è quasi mai il modulo, ma l’atteggiamento. La discussione sui moduli, semmai, è sempre di più materiale da dare in pasto a noi espertoni che amiamo travestirci da novelli Liedholm.

Ps. Forse a gennaio i rossoneri prendono Ibra. Anzi, più di “forse”. Non ci sono certezze, ma possibilità sì.