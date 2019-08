Biasin: "Milan, Piatek e le solite sentenze"

Al Milan manca la punta, lo sa anche mia zia. Per Correa è sempre la solita storia: si cerca l'incastro a 40 milioni. Di Modric chiedete a chi ne ha parlato (di sicuro non il club). E Piatek? Chi lo celebrava ora gli dà del sopravvalutato "perché non ha fatto gol in pre-campionato". Il solito, insomma. Vien voglia di prendere pure lui al Fantacalcio.

Fine. Siamo sotto il minimo sindacale, ce ne rendiamo conto, ma tanto tra poco si torna a giocare e buonanotte ai suonatori.