Biasin: "Pioli massacrato oltre i suoi demeriti. Conte non avrebbe fatto meglio con questo Milan"

vedi letture

Fabrizio Biasin, presente negli studi di Pressing, ha commentato così il lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan e le voci su un possibile arrivo in rossonero di Antonio Conte: "Conte stravolge la tua idea di gestione delle cose perchè si deve fare a modo suo. Pioli, in questo momento, viene massacrato oltre i suoi demeriti. Può essere arrivato comunque il momento di cambiare perchè dopo tanti anni forse è anche giusto cambiare, anche a lui potrebbe far bene andare da un'altra parte.

Però è un esagerazione dire che il Milan non sta lottando con Inter e Juventus per colpa di Pioli. Se Conte avrebbe fatto meglio di Pioli con questo Milan? Secondo me no".