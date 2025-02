Biasin su Leao: "Su 100 cose buone create dal Milan, 80 passano per i suoi piedi. Privarsene è un piacere che si fa ai propri avversari"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Fabrizio Biasin è intervenuto sui più caldi temi d'attualità in Serie A, parlando ovviamente anche di Milan:

"Cose di Milan. Il masochismo di casa Milan - che con la Dinamo Zagabria crolla per colpa di Musah e Gabbia, e a Rotterdam per colpa di Maignan, e nella partita di ritorno per colpa di Theo, e a Torino per colpa ancora di Maignan – sembra non aver fine. I rossoneri hanno bisogno come il pane di una dirigenza “più ordinata”, un direttore sportivo che sappia il fatto suo e un tecnico… che finalmente capisca quanto sia sciocco levare Leao dal campo. Su 100 cose buone create dai rossoneri, 80 passano dai piedi di Leao: privarsene anche solo per un tempo è un piacere che si fa ai propri avversari di giornata. E stop".