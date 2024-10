Biasin sul Milan: "C'è bisogno il suo leader di campo, Morata, trovi il gol"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia o Raddoppia', il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato di Milan e dell'importanza per Paulo Fonseca di ritrovare il miglior Alvaro Morata, che quando entrato in campo martedì sera contro il Bayer Leverkusen ha cambiato la partita a favore del Diavolo:

"Come per Morata trovare (ride ndr). È assolutamente importante. Quindi si, perché il Milan che pure ha perso un'altra partita in Champions, ma ci sono sconfitte e sconfitte, e quella di Leverkusen è stata una di quelle sconfitte che comunque ti lasciano qualcosa di buono. 0 punti, per l'amor del cielo, ma non ha giocato una cattiva partita il Milan.

Quindi io penso che in realtà, al netto di tutto questo, poi hai bisogno che il capitano della Spagna, il giocatore con più esperienza ed anche tendenzialmente quello che potrebbe essere il tuo leader di campo, trovi il gol".