Biasin: "Turnover a Monza? Pioli recidivo e tafazziano"

Non si sono ancora spente le polemiche sul turnover di Stefano Pioli nella gara di domenica sera contro il Monza. Una scelta che ha annullato i rossoneri dal campo nel primo tempo e ha compromesso la gara che poi è stata vinta dai vicini di casa brianzoli. A commentare le decisioni del tecnico rossonero è stato Fabrizio Biasin nel suo editoriale sulle colonne di Tuttomercatoweb.com che comincia così: "Il compendio continua con una predicozza che ve la raccomando indirizzata a Stefano Pioli, tecnico autolesionista. Ci pare giusto punzecchiarlo rispetto all’atto tafazziano compiuto l’altra sera a Monza. Le giustificazioni sul turnover (“Tizio non stava bene, Caio pure”) lasciano il tempo che trovano nel momento in cui Tizio e Caio entrano in campo nel secondo tempo".

Poi una precisazione anche sulle conseguenze della formazione titolare schierata all'U-Power Stadium: "L’undici rossonero proposto in Brianza ha banalmente invitato i ragazzi di Palladino a provarci e loro, gli avversari, non aspettavano altro che inzuppare il biscotto nella tazza di un Milan privato contemporaneamente di Leao, Giroud e Pulisic, ovvero tre dei cinque giocatori più forti della rosa. Il turnover perfetto non è quello che ti porta a inserire i titolari a risultato ancora in bilico o quasi compromesso, ma quello che ti permette di levarli serenamente a missione indirizzata. Pioli da questo punto di vista è recidivo e, quindi, tafazziano".