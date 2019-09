Bierhoff: "Milan, fiducia in Maldini e Boban. Piatek? Il problema è psicologico"

Intervistato da Mediaset, Oliver Bierhoff ha detto la sua sul Milan attuale: "Serve pazienza. Anche se hai giocatori interessanti, devi dargli tempo di crescere. La Champions deve essere un obiettivo ma devi guardare anche le altre squadre che hanno giocatori più esperti. È più importante vedere la squadra crescere, io credo in Paolo e Zvone".

Sulla crisi di Piatek: "Attaccanti come lui devono sbloccarsi psicologicamente, senza cercare il motivo per il quale non segni. Spesso capita un momento in cui ti puoi sbloccare, poi è chiaro che ci sono moduli che ti danno meno possibilità di segnare. Ma è un giocatore che ha dimostrato di poter segnare".

Su Rebic: "Molto bravo, molto forte ha fatto dei bei tornei in Germania. La sua velocità e tecnica può aiutare".