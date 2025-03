Biglia difende Leao, Theo e Maignan: "Tutti si aspettano troppo da loro"

Questa sera si gioca Milan-Lazio, alle ore 20.45 a San Siro. La sfida è valida per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive ed è un vero e proprio spareggio Champions League. La necessità di vincere, per i rossoneri, è molto più stringente dal momento che il Diavolo paga un ritardo dal quarto posto molto ampio. Per l'occasione la Gazzetta dello Sport ha intervistato ai propri microfoni il doppio ex rossonero e biancoceleste Lucas Biglia, oggi allenatore dell'U17 dell'Aldini, squadra milanese. Le sue parole.

Le parole di Biglia su Maignan, Theo e Leao, i leader nell'occhio del ciclone: "Sono tre campioni ma tutti si aspettano troppo da loro. Nelle carriere dei calciatori ci sono momenti negativi e capita che le cose non girino nel verso giusto per mille motivi".