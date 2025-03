Biglia: "Il Milan avrà grande pressione, vista la classifica"

Questa sera si gioca Milan-Lazio, alle ore 20.45 a San Siro. La sfida è valida per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive ed è un vero e proprio spareggio Champions League. La necessità di vincere, per i rossoneri, è molto più stringente dal momento che il Diavolo paga un ritardo dal quarto posto molto ampio. Per l'occasione la Gazzetta dello Sport ha intervistato ai propri microfoni il doppio ex rossonero e biancoceleste Lucas Biglia, oggi allenatore dell'U17 dell'Aldini, squadra milanese. Le sue parole.

Le dichiarazioni di Lucas Biglia su cosa si aspetta questa sera dalla gara tra Milan e Lazio: "I rossoneri arrivano da un periodo difficile e non sono riusciti ad avere continuità di risultati. Vista la classifica, il Milan avrà grande pressione, ma Conceicao è bravo e non è abituato a mollare. La Lazio invece ha avuto un cammino più regolare e psicologicamente sta meglio".