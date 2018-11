Biglia operato, infortunio più grave in carriera: mai stato out più di 34 giorni

Il comunicato ufficiale del Milan, apparso nella serata di ieri, ha reso note le condizioni di Lucas Biglia dopo l'operazione chirurgica avvenuta in Finlandia. Il regista argentino starà fuori almeno 4 mesi, rivela la nota del club. Scorrendo fra la storia delle assenze per problemi fisici dell'ex Lazio, l'attuale è l'infortunio più grave in carriera: in precedenza, l'assenza più larga l'aveva visto lontano dai campi per 34 giorni consecutivi, dal settembre 2016 all'ottobre 2016. Qui l'appuntamento sarà in primavera inoltrata.