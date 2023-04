Biglietti euroderby la settimana prossima: vendita in tre fasi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è grande fibrillazione e grande attesa per l'euroderby di Champions League: mancano ancora più di due settimane ma il clima è già caldissimo e ci si inizia a informare sulle modalità di vendita dei biglietti. Ieri in moltissimi (CLICCA QUI) hanno lasciato il proprio indirizzo mail all'Help Center rossonero per essere informati sui dettagli, quando saranno noti. Tuttosport questa mattina riporta che per la gara di andata, con il Milan in casa, le modalità saranno rese note settimana prossima.

Si va verso le solite tre fasi di vendita: la prima per i possessori dell'abbonamento, la seconda per chi ha cuore rossonero, la terza in vendita libera.