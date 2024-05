Bilancio di Pioli in rossonero? Di Stefano: "La bilancia propende verso l'aspetto positivo"

vedi letture

Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport da anni inviato al seguito del Milan, è stato ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti per presentare il nuovo libro scritto a quattro mani sull'era Silvio Berlusconi, "C'è solo un Presidente", disponibile in pre-order su Amazon e che sarà presentato venrdì 7 giugno. A margine della chiacchierata Di Stefano con Pellegatti ha avuto modo di parlare anche del momento attuale rossonero, tra la scelta che sembra definitiva di Paulo Fonseca fino alle strategie di mercato.

Le parole di Peppe Di Stefano sul bilancio di Stefano Pioli in rossonero: "Per me Pioli in cinque anni ha fatto un ottimo lavoro. Il milan non vedeva la Champions da sette o otto anni e si è qualificato per quattro anni consecutivi, una semifinale e uno scudetto vinto. Va via così. Va via anche con sei derby perse, con delle scelte ultimamente sbagliate e con gli infortuni, però alla fine nella bilancia propenda più l'aspetto positivo dell’epoca Pioli".