Biraghi: derby sfida che ha qualcosa in più

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - "Derby? Qualsiasi derby ma soprattutto quello di Milano è una partita importante per tifosi, ambiente società. Vale tre punti come le altre ma ha qualcosa in più. La preparazione rimane la stessa ma mentalmente si cerca di fare qualcosa in più": Cristiano Biraghi, a tre giorni dal derby di Milano, racconta l'attesa legata alla stracittadina durante l'evento della Junior Tim Cup organizzato all'oratorio Santa Cecilia di Milano. Con lui anche Lucas Biglia che dice di aver recuperato pienamente al problema al bicipite femorale ed è pronto a tornare in campo. "In questi ragazzi rivedo l'emozione che avevamo noi quando volevamo diventare calciatori. Ti fa vedere la realtà. La vita non è il calcio è quello che c'è fuori dal calcio", il messaggio del rossonero ai ragazzi dell'oratorio coinvolti nell'evento. (ANSA).