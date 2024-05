Bisogna ancora attendere per la certezza del secondo posto in classifica del Milan

Con la vittoria per 5-1 il Cagliari, il Milan si è assicurato almeno il terzo posto in classifica di Serie A.

Tale posizione garantisce ai rossoneri la qualificazione matematica alla prossima Supercoppa Italiana, da disputare nel gennaio 2024 nella Final Four in Arabia Saudita assieme a Inter, Juventus e Atalanta, ma non ancora il secondo posto in campionato: il Milan ha 8 punti di vantaggio sulla Juventus, che ne ha ancora 9 a disposizione, dovendo giocare domani in casa contro la Salernitana.