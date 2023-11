Bjelanovic: "Milan e Napoli hanno ora un gap, ma se la giocheranno con Inter e Juve"

Attualmente direttore sportivo dell'Istra in Croazia, Sasa Bjelanovic è un ex giocatore di grandissima esperienza, con una carriera sviluppatasi in gran parte in Italia. E con Tuttomercatoweb.com, dal TransferRoom Summit di Estoril, parla anche della lotta Scudetto per la Serie A. "Sembra stia andando in direzione Inter contro Juventus. L'Inter sta dimostrando di essere una squadra ottima, la Juve poi ha il vantaggio di non giocare in Europa e può concentrarsi sul campionato e lo sta sfruttando al meglio. Milan e Napoli hanno ora un gap, diciamo che credo che se la giocheranno Inter e Juventus".