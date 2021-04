Blackout Dazn, arrivano anche le scuse di Comcast: "Eravamo in stretto contatto con loro"

Dopo le scuse di DAZN, arrivano anche quelle di Comcast Technology Solutions, azienda del gruppo americano che controlla proprio Sky e partner esterno dell’emittente online britannico, sulla quale proprio DAZN ha puntato il dito. “Eravamo in stretto contatto con loro mentre risolvevamo il problema - sottolinea Comcast in una nota riportata dall’agenzia Reuters - e ci scusiamo per tutti coloro che sono stati interessati”. Le aziende stanno lavorando per capire cosa sia accaduto, e dare anche rassicurazioni alla Lega Serie A, preoccupata per la vicenda anche in vista della prossima stagione.