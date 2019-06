(ANSA) - PARIGI, 18 GIU - "Per me è una grandissima sorpresa, è una cosa di cui si era già parlato. Non so perché si torna all'improvviso su questa storia": questa la reazione di Sepp Blatter, ex presidente della Fifa, che in un'intervista a L'Equipe torna ad insistere sul ruolo determinante avuto dalla Francia nell'attribuzione dell'organizzazione dei mondiali 2022 al Qatar.