Blazquez (CEO Genoa): "Gli americani portano marketing al calcio. Milan, Roma, Juve e Venezia hanno fatto un ottimo lavoro"

MilanNews.it

Andres Blazquez, CEO del Genoa, è intervenuto in occasione della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport, in particolare sul perché gli investitori nordamericani puntino al calcio italiano: “Penso che ci sia tanto spazio per miglioramenti, a livello sia di club che di leghe. Quest’anno siamo riusciti a coinvolgere la città in maniera fantastica, ma in realtà è successo già l’anno scorso nonostante la retrocessione. Il disappunto è andato via molto presto”.

Quale aspetto dello sport nordamericano importerebbe in Italia?

“Penso al marketing, alla pubblicità. In molti club italiani è sottosviluppato. Alcuni, per esempio Roma, Juve, Milan, Venezia hanno fatto un ottimo lavoro, ma in altri casi è molto sottosviluppato”.