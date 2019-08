Boateng, Balotelli matto ma incredibile

(ANSA) - FIRENZE, 12 AGO - ''Chiamatelo matto, chiamatelo arrogante, chiamatelo sopravvalutato. Io lo chiamo incredibile, come giocatore e come persona. Auguri fratello''. E' il messaggio di auguri inviato via Instagram da Kevin Prince Boateng a Mario Balotelli che oggi compie 29 anni. Il neo giocatore della Fiorentina, ieri sera protagonista nella vittoria per 4-1 in amichevole contro il Galatasaray con una rete su rigore, un assist e una brillante prestazione, ha giocato nel Milan insieme a Balotelli ultimamente accostato ai viola.