Boateng sul derby: "Partita molto interessante: però sempre forza Milan!"

Kevin Prince Boateng, ex giocatore del Milan con cui si è laureato Campione di Italia, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport 24 alla XXX Assemblea dell'ECA (European Club Association). Queste le sue parole sul derby della Madonnina che accoglierà Milan e Inter al rientro dalla sosta: "Penso che tutte e due (Milan e Inter, ndr) hanno fatto bene, comprato i giocatori giusti. Sarà una partita sicuramente molto molto interessante: però, sempre forza Milan! Troppo presto per dire se c’è una favorita: io sono sempre per il Milan.

I rossoneri hanno fatto mercato da stella: hanno preso i giocatori giusti, che servivano. Stanno giocando un grande calcio, come si vede".